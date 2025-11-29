HABER

Tunceli’de kamyonet, 7 metre yükseklikten düştü: 4 yaralı

Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 7 metre yükseklikten düştü. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza yapan araç olay yerinden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza, Ovacık Yolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.K iradesindeki 33 AHK 295 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 7 metre yükseklikten Ali Haydar Veziroğlu Caddesine düştü

Tunceli’de kamyonet, 7 metre yükseklikten düştü: 4 yaralı 1

KAZADA DÖRT KİŞİ YARALANDI

. Kazada, araç sürücüsü Ş. K. ile araçta bulunan R.L.Ö. (6), A. K. (6) ve N. B. (9) hafif yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Kaza yapan araç olay yerinden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

(İHA)

29 Kasım 2025
29 Kasım 2025

