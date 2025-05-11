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Tunceli’de kaybolan yaşlı adamı jandarma buldu

Tunceli’de kaybolan zihinsel engelli 71 yaşındaki adam, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Tunceli’de kaybolan yaşlı adamı jandarma buldu

Mazgirt ilçesi Öreniçi köyünde yalnız yaşayan ve yüzde 55 zihinsel engelli olan M.C. (71) ortadan kayboldu. Durumu fark eden yakınları, jandarmaya ulaşarak yardım talebinde bulundu. Kayıp ihbarı üzerine zaman kaybetmeden harekete geçen Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal ederek, arama çalışmalarına başladı. Ekipler, engebeli arazi ve geniş kırsal alanda dron desteğiyle arama yaptı. Yaklaşık 12 saat süren titiz çalışmalar sonunda ağaçlık bir bölgede yerde otururken tespit edilen M.C., komandolar tarafından bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam, sağlık kontrolü amacıyla en yakın sağlık birimine götürüldü. Yaşlı adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Köy sakinleri, jandarma ekiplerine teşekkür etti. (İHA)

Tunceli’de kaybolan yaşlı adam jandarma tarafından bulunduBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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