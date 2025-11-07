HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tunceli’de otomobil dereye uçtu; Uzman Çavuş yaşamını yitirdi

Tunceli'de kontrolden çıkarak ıslah çalışması yapılan köprünün altından dereye uçan otomobildeki Uzman Çavuş Haydar Y. (25), yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli’de otomobil dereye uçtu; Uzman Çavuş yaşamını yitirdi

Kaza, saat 23.00 sıralarında Tunceli-Erzincan kara yolu İnönü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Haydar Y. Yönetimindeki 35 GT 786 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, ıslah çalışması yapılan ve suyunun akmadığı köprü altından dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tunceli’de otomobil dereye uçtu; Uzman Çavuş yaşamını yitirdi 1

HASTANEDEKİ MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILMALADI

Araçta sıkışan Haydar Y., ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Haydar Y., hayatını kaybetti. Haydar Y.’nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Ekipler, araçta başka kişinin de olmasına karşın çevrede arama çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli’de otomobil dereye uçtu; Uzman Çavuş yaşamını yitirdi 2

(DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğal gaz patlamasıyla çıkan yangında 2 işçi yaralandıDoğal gaz patlamasıyla çıkan yangında 2 işçi yaralandı
Otomobil direğe saplandı: 2 ağır yaralıOtomobil direğe saplandı: 2 ağır yaralı

Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş Tunceli kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altı gazeteci emniyette ifade verecek... Telefonlarına el konuldu

Altı gazeteci emniyette ifade verecek... Telefonlarına el konuldu

Milli futbolcu AVM'de neye uğradığını şaşırdı

Milli futbolcu AVM'de neye uğradığını şaşırdı

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt gecikmedi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt gecikmedi! 'Ben ölmedim'

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.