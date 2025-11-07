Tunceli’de otomobil dereye uçtu; Uzman Çavuş yaşamını yitirdi

Kaza, saat 23.00 sıralarında Tunceli-Erzincan kara yolu İnönü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Haydar Y. Yönetimindeki 35 GT 786 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, ıslah çalışması yapılan ve suyunun akmadığı köprü altından dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

HASTANEDEKİ MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILMALADI

Araçta sıkışan Haydar Y., ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Haydar Y., hayatını kaybetti. Haydar Y.’nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Ekipler, araçta başka kişinin de olmasına karşın çevrede arama çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

