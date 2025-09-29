Tunceli’de trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, Tunceli Merkeze bağlı Miskişah Piknik Alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ovacık yolundan gelen otomobil, ara yoldan çıkan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye personeli sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kaza sırasında araçta sıkışan 4 vatandaş, AFAD ve itfaiye personeli tarafından kurtarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

