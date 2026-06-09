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Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Tunceli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Diyarbakır’dan Tunceli’ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Pertek Feribot Uygulama Noktası’nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 kilo 545 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonun devamında yakalanan diğer şüpheliler ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 200 gramın üzerinde skunk maddesi ile 4 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında gözaltına alınan B.T., Ö.Y. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B. T. ve Ö. Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı 1

Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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