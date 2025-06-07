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Tunceli’deki kazada anneanne ve torun hayatını kaybetti

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk ve anneannesi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tunceli’deki kazada anneanne ve torun hayatını kaybetti

Kaza, dün Tunceli-Çemişgezek karayolu Payamdüzü köyü Hoşirik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 17 AHN 009 plakalı otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkartılarak Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne, ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 11 yaşındaki Tuna M. ve 70 yaşındaki anneannesi Refiye K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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