HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tunceli’deki silahlı saldırının şüphelisi Tokat’ta tutuklandı

Tunceli’de kar maskesiyle düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi Tokat’ta yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tunceli’deki silahlı saldırının şüphelisi Tokat’ta tutuklandı

Olay, 20 Ocak günü Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar maskesi takan bir şahıs, plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan inen kişilere silahla ateş açtı. Saldırı sırasında mermilerin bir araca isabet ettiği öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelinin B.A. (32) olduğu belirlenerek, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Aladun uygulama noktasında, içerisinde bulunduğu araçta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin ifadesinde, aralarında husumet bulunduğunu, karşı tarafın olayın yaşandığı günün sabahında kendilerine silahlı saldırıda bulunduğunu ve bu nedenle karşılık verdiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tunceli’deki silahlı saldırının şüphelisi Tokat’ta tutuklandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Düzce Ocak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı coşkulu katılımla yapıldıAK Parti Düzce Ocak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı coşkulu katılımla yapıldı
iPhone'larla ilgili şaşırtan söylenti!iPhone'larla ilgili şaşırtan söylenti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.