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Tunceli’de 2 biçerdöver yandı

Tunceli’de biçim işlemi yapan 2 biçerdöver yandı. Yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken biçerdöverler kullanılamaz hale gelirken ekili alanlar da zarar gördü.

Tunceli’de 2 biçerdöver yandı

Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Geçitkaya Köyü Balan Mezrası’nda çalışma yapan biçerdöverin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangına, vatandaşların yanı sıra Pertek ve Hozat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında biçerdöver ile ekili alan zarar görürken kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Pertek ilçesi Arpalı Köyü’nde ise M.S. isimli şahıs biçerdöver ile biçim yaptığı esnada patos kısmında bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Can kaybının olmadığı olayda, biçerdöver ve yanan biçilmiş alan jandarma ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı yangınla ilgili tahkikata başlandığı belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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