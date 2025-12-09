Tunceli’de 4.2’lik deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde saat 15.34’te meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, deprem anında istasyonun içerisinde bulunan market dolaplarının kapaklarının açıldığı ve bazı vatandaşların kaçma anları yer aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kaynak: İHA