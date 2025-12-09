HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tunceli’de 4.2’lik deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Tunceli’nin Pülümür ilçesinde saat 15.34’te meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Tunceli’de 4.2’lik deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde saat 15.34’te meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Tunceli’de 4.2’lik deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı 1

Görüntülerde, deprem anında istasyonun içerisinde bulunan market dolaplarının kapaklarının açıldığı ve bazı vatandaşların kaçma anları yer aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baba ve oğlunu tabancayla vurduktan sonra yakmıştı! Hedef şaşırtmak için yaptığı 'pes' dedirttiBaba ve oğlunu tabancayla vurduktan sonra yakmıştı! Hedef şaşırtmak için yaptığı 'pes' dedirtti
Bozdoğan’da ilçe tarım ve jandarmadan yol denetimiBozdoğan’da ilçe tarım ve jandarmadan yol denetimi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.