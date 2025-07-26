HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tunceli’de belirlenen alanlar dışında suya girmek yasaklandı

Tunceli Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların serinlemek amacıyla su kaynaklarına yönelmesi üzerine önemli bir uyarıda bulundu. Boğulma vakalarının önüne geçmek ve can güvenliğini sağlamak amacıyla belediye tarafından yayımlanan genel emirle, yalnızca belirli alanlarda yüzmeye izin verildiği açıklandı. Bu alanların dışında kalan tüm su kaynaklarında yüzmek ise yasaklandı.

Tunceli’de belirlenen alanlar dışında suya girmek yasaklandı

Belediyeden yapılan açıklamada, Tunceli-Ovacık yolu üzerindeki Kemerbel Aile Çay Bahçesi, Miskisah Dinlenme Tesisi, Halbori Dinlenme Tesisi ve Anahita Restoran ile Tunceli-Pülümür yolu üzerinde bulunan Sinan Plaj Restoran, Marçik Restoran, Kavacık Restoran ve Kutudere Restoran çevresinin yüzmeye uygun ve güvenli olduğu belirtildi. Bu alanların dışında kalan barajlar, göletler, sulama kanalları, regülatörler, su iletim ve taşkın kontrol kanalları gibi yapılar ile akarsu yataklarında yüzmenin son derece tehlikeli olduğu vurgulandı.

Belediye, belirlenen kurallara uymayan vatandaşlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında idari işlem uygulanacağını bildirdi. Ekiplerin bu alanlarda denetimlerini sürdüreceği, vatandaşların ise hem kendi can güvenlikleri hem de çevrelerindekilerin sağlığı için bu kurallara uyması gerektiği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, "Serinlemek isterken hayatınızı riske atmayın. Sadece belirlenen güvenli alanlarda yüzelim, hep birlikte kurallara uyalım" denildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 ton kaçak orman ürünü ele geçirildi1 ton kaçak orman ürünü ele geçirildi
Sinop’ta anız yangını: 60 balya saman kül olduSinop’ta anız yangını: 60 balya saman kül oldu

Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parasını verene istediği üniversiten sahte diploma! Fiyat listesi bile belli

Parasını verene istediği üniversiten sahte diploma! Fiyat listesi bile belli

Asya'da tansiyon tavan! Savaş tamtamları çalıyor

Asya'da tansiyon tavan! Savaş tamtamları çalıyor

Ünlü oyuncu Meral Kaplan gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevk edilirken gözyaşlarını tutamadı

Ünlü oyuncu Meral Kaplan gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevk edilirken gözyaşlarını tutamadı

Alanya o skandalla çalkalanıyor! Ünlü doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayınlandı

Alanya o skandalla çalkalanıyor! Ünlü doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayınlandı

İstanbul'da operasyon! İki otele el konuldu, çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da operasyon! İki otele el konuldu, çok sayıda gözaltı var

Özel hastaneye sağlam girdi, cenazesi çıktı!

Özel hastaneye sağlam girdi, cenazesi çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.