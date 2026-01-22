HABER

Tunceli’de kedi ile köpeğin dostluğu içleri ısıttı

Tunceli’de soğuk havada bir kedinin, uyuyan bir köpeğin sırtında durduğu anlar görenlerin içini ısıttı.

Tunceli’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve dondurucu soğuklara rağmen merkez Moğultay Mahallesinde kaydedilen görüntüler, yürekleri ısıttı. Sokakta uyuyan bir köpeğin sırtına çıkan kedi, soğuktan korunurcasına uzun süre burada bekledi.

Köpeğin uyuduğu sırada kedinin sakinliği ve iki hayvan arasındaki sessiz uyum, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Zorlu kış şartlarında ortaya çıkan bu görüntüler, sokak hayvanlarının birbirlerine nasıl sığındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

Tunceli
