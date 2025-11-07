Tunceli’de trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yılmaz memleketine uğurlandı

Olay, gece saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz kontrolündeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastane kaldırılarak tedavi altına alınan Uzman Çavuş Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uzman Çavuş Yılmaz, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Bayraktepe Kışlası’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı.

Törene, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, il protokolü, yüzlerce asker, polis ve vatandaş katıldı.

