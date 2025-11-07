HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tunceli’de trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yılmaz memleketine uğurlandı

Tunceli’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Tunceli’de trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yılmaz memleketine uğurlandı

Olay, gece saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz kontrolündeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastane kaldırılarak tedavi altına alınan Uzman Çavuş Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uzman Çavuş Yılmaz, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Bayraktepe Kışlası’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı.
Törene, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, il protokolü, yüzlerce asker, polis ve vatandaş katıldı.

Tunceli’de trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yılmaz memleketine uğurlandı 1

Tunceli’de trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yılmaz memleketine uğurlandı 2

Tunceli’de trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yılmaz memleketine uğurlandı 3

Tunceli’de trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yılmaz memleketine uğurlandı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de çöp krizi sinek istilasına dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyorİzmir'de çöp krizi sinek istilasına dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor
Apple, iPhone 18 Pro’da büyük değişikliğe gidiyor!Apple, iPhone 18 Pro’da büyük değişikliğe gidiyor!

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.