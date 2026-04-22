Tunceli’ye 14 milyar 599 milyon liralık yatırım

Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ün başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla 2026 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde yürütülen yatırımlar kapsamlı şekilde ele alındı. 2026 yılı yatırım programı kapsamında toplam 81 proje üzerinde çalışıldığı bu projelerden 2’sinin tamamlandığı, 46’sının devam ettiği 18’inin ihale aşamasında bulunduğu ve 15 projeye ise henüz başlanmadığı belirtildi. Projelerin toplam bütçesinin ise 14 milyar 599 milyon 750 bin TL olduğu bildirildi.

Vali Şefi Aygöl, "2026 yılında 81 proje üzerinde çalışıldı. Nisan ayı itibariyle 2 adet proje bitirilmiş, 46 projede çalışmalar devam etmektedir. 18 proje ihale sürecinde 15 proje ise henüz başlamadığı görülmektedir. Bu projelerin toplam bütçesi 14 milyar 599 milyon 750 bin TL’dir. 2026 yılı için ilimize tahsis edilen toplam ödenek miktarı 1 milyar 161 milyon 477 bin TL olup, bu ödenekten 115 milyon 620 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir. Projelerin nakdi gerçekleşme oranı bugün itibari ile yüzde 13’dür" dedi.



