Tunceli’ye 14 milyar 599 milyon liralık yatırım

Tunceli için 2026 yılında 81 proje üzerinde çalışıldığını aktaran Vali Şefik Aygöl, "Bu projelerin toplam bütçesi 14 milyar 599 milyon 750 bin TL’dir" dedi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ün başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla 2026 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde yürütülen yatırımlar kapsamlı şekilde ele alındı. 2026 yılı yatırım programı kapsamında toplam 81 proje üzerinde çalışıldığı bu projelerden 2’sinin tamamlandığı, 46’sının devam ettiği 18’inin ihale aşamasında bulunduğu ve 15 projeye ise henüz başlanmadığı belirtildi. Projelerin toplam bütçesinin ise 14 milyar 599 milyon 750 bin TL olduğu bildirildi.

Vali Şefi Aygöl, "2026 yılında 81 proje üzerinde çalışıldı. Nisan ayı itibariyle 2 adet proje bitirilmiş, 46 projede çalışmalar devam etmektedir. 18 proje ihale sürecinde 15 proje ise henüz başlamadığı görülmektedir. Bu projelerin toplam bütçesi 14 milyar 599 milyon 750 bin TL’dir. 2026 yılı için ilimize tahsis edilen toplam ödenek miktarı 1 milyar 161 milyon 477 bin TL olup, bu ödenekten 115 milyon 620 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir. Projelerin nakdi gerçekleşme oranı bugün itibari ile yüzde 13’dür" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize’de heyelanı temizleyen iş makinesi 2. heyelandan son anda kurtulduRize’de heyelanı temizleyen iş makinesi 2. heyelandan son anda kurtuldu
Ankara’da aracın çarptığı geyik telef olduAnkara’da aracın çarptığı geyik telef oldu

En Çok Okunan Haberler
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

