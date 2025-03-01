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Tünelin içinde bir anda alev topuna döndü! Yaralılar var

01.03.2025 10:38
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Artvin’in Arhavi ilçesinde sabah saatlerinde tünel içinde Gürcistan plakalı bir tır bilinmeyen bir nedenle yandı. Alevlere teslim olan tırda 5 yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Tünelin içinde bir anda alev topuna döndü! Yaralılar var

Arhavi ilçesi Kıyıcık Tüneli içinde sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Gürcistan plakalı bir tırda yangın çıktı. Tırın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tırı tamamen sardı. Olay yerine itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur ve İlçe Jandarma Komutanı Ali Büyükkeskin de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

5 KİŞİ YARALANDI

Yangın nedeniyle tırda bulunan 5 Gürcistan uyruklu kişi dumandan etkilenerek kontrol amaçlı Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaymakam Çimşir, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tır tünel
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