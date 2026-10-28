Tunus'ta Türkçe öğrenen öğrenciler "Sıra Gecesi" etkinliğinde buluştu

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Türkiye'nin güneydoğusuna özgü Sıra Gecesi geleneğini tanıma ve Türk mutfağının lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Türkiye ile Tunus arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi ve Tunuslu öğrencilerin Türk kültürünü daha yakından tanıması amacıyla düzenlenen programa Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Emin Soysaç ve Tunus'ta görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe öğretmenlerinin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere geleneksel Sıra Gecesi kültürü tanıtıldı.

Program kapsamında katılımcılara çiğ köfte ve baklava ikram edildi.

Öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Eğitim Ataşesi Soysaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'ta Türkçe dersi ve Türk kültürü eğitimi alan öğrencilere Türkiye'nin kültürel değerlerini tanıtmak istediklerini belirtti.

Soysaç, Sıra Gecesi'nin Türkiye'nin kültürel mirasının önemli unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, "Tunus'ta Türkçe dersi ve Türk kültürü eğitimi alan Tunuslu öğrencilerimize ülkemizin değerlerinden biri olan Sıra Gecesi'ni tanıtmak istedik." dedi.

Etkinliğin düzenlenmesinde Büyükelçiliğin desteği ve öğretmenlerin katkısının önemli olduğunu vurgulayan Soysaç, öğrencilerin Türk kültürünü daha yakından tanımalarına imkan sağlayacak bir program hazırladıklarını ifade etti.

Türkiye ile Tunus arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi hedefleniyor

Sıra Gecesi'nin sohbet, müzik, türkü ve geleneksel ikramların bir araya geldiği köklü bir kültür geleneği olduğunu belirten Soysaç, etkinlikle Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkiye'nin kültürel değerlerini daha yakından tanımalarını amaçladıklarını kaydetti.

Programın öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandığını aktaran Soysaç, "Öğrencilerimiz coşkuyla etkinliğe katıldılar. Ülkemizi tanıtma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta Türkçe öğretimi ve kültürel etkinlikler aracılığıyla, iki ülke arasındaki toplumsal ve kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır