HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi'ye “devlet güvenliğine komplo” davasında 14 yıl hapis cezası verildi

Tunus'ta, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, “devlet güvenliğine komplo” davası kapsamında 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi'ye “devlet güvenliğine komplo” davasında 14 yıl hapis cezası verildi

Tunus resmi ajansı TAP'ta yer alan habere göre, söz konusu davanın duruşması bugün başkentteki ilk derece mahkemesinde yapıldı.

Mahkeme, Gannuşi'ye "devlet güvenliğine komplo" suçlamasıyla 14 yıl hapis cezası verdi.

Tunus ta Nahda lideri Gannuşi ye “devlet güvenliğine komplo” davasında 14 yıl hapis cezası verildi 1

BAĞLANTILI İSİMLER DE HAPİS CEZASI ALDI

Aynı davada eski Tunus İstihbarat Başkanı Mehrez ez-Zuari, Tunus Kartaca Uluslararası Havalimanı eski Uçak Güvenliği Birimi Başkanı Abdülkerim el-Ubeydi, Nahda Hareketi yöneticilerinden Habib el-Levz ve Bin Arus vilayetinin Ez-Zehra Belediye Başkanı Rayan el-Hamzavi de 12’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANINA 35 YIL HAPİS

Gıyabında yargılanan sanıklar hakkında da kararlar çıktı. Buna göre eski Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Nadiye Ukkaşe, Raşid el-Gannuşi’nin oğlu Muaz el-Gannuşi ile Nahda yöneticileri Adil ed-Daada ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam hakkında 35’er yıl hapis cezası verildi.

(AA)

08 Temmuz 2025
08 Temmuz 2025

en yüksek değerler

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şahin: 'Dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir'Şahin: 'Dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir'
Her şey bir anda oldu! Boğaz ağrısı için gitti, hayatını kaybettiHer şey bir anda oldu! Boğaz ağrısı için gitti, hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Tunus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına Mansur Yavaş'tan tepki

Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına Mansur Yavaş'tan tepki

63 yaşındaki kayıp kadın günler sonra bulundu! Valilik nasıl hayatta kaldığını açıkladı

63 yaşındaki kayıp kadın günler sonra bulundu! Valilik nasıl hayatta kaldığını açıkladı

Como Galatasaray'ın yıldızını listesine aldı!

Como Galatasaray'ın yıldızını listesine aldı!

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı...

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı...

CHP lideri Özel tutuklama haberini canlı yayında aldı! "Eyvah"

CHP lideri Özel tutuklama haberini canlı yayında aldı! "Eyvah"

Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı

Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.