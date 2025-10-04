'Tüpçü Muro' 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı! Çete, intikam, cinayet...

İddiaya göre, Adana merkez Yüreğir ilçesinin Kiremithane Mahallesi’nde torbacılık yapan M.K. ile ’Tüpçü Muro’ lakabını kullanan M.K., arasında bölge tutma yüzünden anlaşmazlık çıktı ve taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı. On yıl önce birbirlerine silahlı saldırı düzenleyen torbacılardan M.K. yaralandı ve yaralı olarak kayıplara karıştı.

İNTİKAM PLANI YAPTI

Bacaklarına isabet eden mermiler ile yaralanan ve bu nedenle aksayarak yürüyen M.K., hasım olduğu karşı çeteden M.K.’dan intikam almak için plan yaparken, eniştesi Abdurrahman Algın’ın Yüreğir Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalıştığını öğrendi. Bunun üzerine o tarihte yaşı 18’den küçük olan yeğeni H.K.’ya silahı verip Abdurrahman Algın’ı intikam için öldürmesini istedi. Olay yerine gelen H.K., kamyonetin içinde oturan Abdurrahman Algın’ı tabancayla 6 el ateş edip öldürdü. Tetikçi kısa sürede yakalanırken, "azmettirici" olduğu belirlenen M.K. olay sonrası kayıplara karışarak sahte kimlikle izini kaybettirdi.

İSTANBUL'DAKİ DENETİMDE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gece saat 22.10 sıralarında Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik denetim gerçekleştirdi.

BAŞKASI ADINA EHLİYET DÜZENLEMİŞ

Yapılan denetim sırasında bir şahsın kimlik kartı yerine sürücü belgesi ibraz ettiği belirlendi, İ.K. isimli şahsa ait sürücü belgesi incelendiğinde kart üzerinde bulunan fotoğraf ile kuşkulu kişinin eşkâlinin uyum sağlamadığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli muhafaza altına alınarak parmak izi alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede; şüphelinin gerçek kimlik bilgilerinin M.K. (39) olduğu belirlendi. Söz konusu şüpheliye ait geriye dönük yapılan GBT sorgulamasında, Adana Yüreğir Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışırken öldürülen Abdurrahman Algın cinayeti de dahil 2 ayrı "Kasten Öldürme" suçundan arandığı saptandı. İkisi cinsiyet olmak üzere toplam 5 suçtan aranma kaydı olduğu ve 27 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen "Tüpçü Muro" lakaplı M.K. gözaltına alındı.

Eğlence mekanında polisin dikkati sayesinde başkası adına düzenlenmiş sürücü belgesi ile yakalanan cinayet hükümlüsü, bu sabah adli makamlara sevk edildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır