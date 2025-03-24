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  4. "Turbun büyüğünün İmamoğlu olmadığını düşünüyorum" diyerek açıkladı! "Çok hızlı olaylar bizi bekliyor"

"Turbun büyüğünün İmamoğlu olmadığını düşünüyorum" diyerek açıkladı! "Çok hızlı olaylar bizi bekliyor"

24.03.2025 17:18
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Türkiye'nin ana gündemini İstanbul'da başlatılan çifte soruşturma belirledi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanırken, gazeteci Türker Akıncı dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Turbun büyüğünün İmamoğlu olmadığını düşünüyorum" diyen Akıncı, "Gezi olayları soruşturmasıyla ilgili farklı adımlar atılacak. Şu an halihazırda devam eden soruşturmalarla ilgili farklı adımlar atılacak. Çok yakın bir gelecekte çok hızlı olayların bizi beklediğini düşünüyorum" dedi.

İstanbul'da 19 Mart Çarşamba günü başlatılan 'Yolsuzluk' ve 'Terör' soruşturması kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim tutuklandı.

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Son 5 gündür Türkiye'nin gündemini bu konu oluştururken, gazeteci Türker Akıncı dikkat çeken bir açıklamaya yer verdi.

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"BİRKAÇ HAFTA İÇERİSİNDE FARKLI OPERASYONLAR OLACAK"

Türkiye'de çok yakın gelecekte farklı operasyonlar olacağını aktaran Akıncı, "Birkaç hafta içerisinde daha da farklı operasyonlar olacak. Bu olayın daha büyüyeceğini düşünüyorum ben" dedi.

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"TURBUN BÜYÜĞÜNÜN İMAMOĞLU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Turbun büyüğünün İmamoğlu olmadığını düşünüyorum" diyen Akıncı, "Gezi olayları soruşturmasıyla ilgili farklı adımlar atılacak. Şu an halihazırda devam eden soruşturmalarla ilgili farklı adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER ÇOK FAZLA ŞEYE GEBE"

Akıncı açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Hem de çok yakın bir gelecekte olduğunu düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki günler de çok fazla şeye gebe. Son beş gün fırtına gibi geçti değil mi?

"ÇOK HIZLI OLAYLARIN BİZİ BEKLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Diploma konusu, hemen 24 saat bile geçmeden soruşturma, tutuklamalar... Çok hızlı... Yine çok hızlı olayların bizi beklediğini düşünüyorum"

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