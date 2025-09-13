HABER

TÜRGEV, TEKNOFEST 2025'e katılacak

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İstanbul'da 17-25 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST 2025'te yerini alacak.

TÜRGEV, TEKNOFEST 2025'e katılacak

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, milli teknoloji hamlesine gönül vermiş gençlerle aynı sahnede buluşan TÜRGEV, mayıs ayında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen TEKNOFEST'te de öğrencilerle bir araya gelerek teknoloji coşkusuna ortak oldu.

Aynı heyecanla İstanbul'da düzenlenecek festivalde yerini alan TÜRGEV öğrencileri, geliştirdikleri kodlama projelerini, bilimsel araştırmalarını ve girişimcilik fikirlerini ziyaretçilerle paylaşacak.

Festival boyunca TÜRGEV standını ziyaret eden katılımcılar, dijital usturlap deneyimiyle geçmişten bugüne bilimin yolculuğunu keşfedecek, WR gözlüklerle Güzel İşler Fabrikası (GİF) sergisini sanal ortamda gezme fırsatı bulacak. Ayrıca gençlerin özgün bakış açısıyla kurguladığı "Benim Filistin'im" adlı yapay zeka çalışmasına katılarak dijital sanatın yeni ufuklarına yolculuk yapabilecek.

Bunun yanı sıra TÜRGEV'den aldıkları burs ve desteklerle İHA, dron ve sualtı robotu geliştiren öğrenciler, bu projelerle TEKNOFEST yarışmalarında yer alacak. TÜRGEV standında sergilenecek bu çalışmalar, vakfın gençleri yerli ve milli üretim vizyonuna yönlendirme kararlılığını ortaya koyacak.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Teknofest TÜRGEV
En Çok Aranan Haberler

