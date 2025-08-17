HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Turgut Güzel son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum’da Palandöken İlçe Müftülüğü’ne bağlı Hacı Ahmet Baba Camii’nde görev yapan Turgut Güzel (50), vefat etti.

Turgut Güzel son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kanser tedavisi gören evli ve bir çocuk babası olan Güzel için görev yaptığı Hacı Ahmet Baba Camii’nde kılınan cenaze namazına Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan kıldırdı. İl Müftü Vekili Erdoğan, "Turgut hocamız, hayatını ibadete ve hizmete adamış bir din görevlisiydi. Rabbim mekanını cennet makamını ali eylesin, Kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi.
Merhum Turgut Güzel, dualarla ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin ismini kullanarak gösteriş yapıyordu! 'Altın varaklı avukat' Cem Duman'ın "Her işi çözeriz" algısı çöktüCumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin ismini kullanarak gösteriş yapıyordu! 'Altın varaklı avukat' Cem Duman'ın "Her işi çözeriz" algısı çöktü
Türk Telekom CEO'su Önal: 5G'yi ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruzTürk Telekom CEO'su Önal: 5G'yi ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm okullarda sınıflar 3 gruba ayrılacak

Tüm okullarda sınıflar 3 gruba ayrılacak

Acı haberin ardından konvoy olup protesto ettiler!

Acı haberin ardından konvoy olup protesto ettiler!

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

Mourinho, Rıdvan Dilmen'i çileden çıkardı... "Bu kadar mı zor?"

Mourinho, Rıdvan Dilmen'i çileden çıkardı... "Bu kadar mı zor?"

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

50'den fazla yerde devam ediyor!

50'den fazla yerde devam ediyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.