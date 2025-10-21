Turgutlu’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 13 Ekim tarihinde yapılan çalışmalar kapsamında, 31 flaster halinde toplam 434 adet sentetik ecza ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan H.O. (25), M.K. (27) ve F.S. (25) isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerce "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

(İHA)Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır