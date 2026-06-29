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Turist çift korkuyla özür diledi! Bindikleri takside neye uğradıklarını şaşırdılar

Mersin Otogarı'nda cep telefonu uygulaması üzerinden yolcu alan bir taksi şoförü, otogar durağına bağlı diğer sürücüler tarafından yolu kesilerek tehdit edildi. Takside bulunan yabancı turistlerin yaşadığı korku araç kamerasına yansırken, çiftin olayla bir ilgilerinin olmamasına rağmen ellerini birleştirerek özür dilemdiği görüldü.

Turist çift korkuyla özür diledi! Bindikleri takside neye uğradıklarını şaşırdılar
Devrim Karadağ

Mersin'deki olay, bir taksi şoförünün otogara yolcu bıraktıktan sonra uygulama üzerinden gelen yeni bir yolcu çağrısını kabul etmesiyle başladı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER

Durumu fark eden otogar taksicileri, hemen aracın etrafını sararak sürücüye baskı uygulamaya çalıştı.

Uygulamayı kapatmasını söyleyen öfkeli gruba karşı sürücü, "Uygulamadan aldım abi. Plakam burada, kurallara uymuyorsam gidin şikayet edin" diyerek kendini savundu.

Turist çift korkuyla özür diledi! Bindikleri takside neye uğradıklarını şaşırdılar 1

"BENİM CANIMI SIKMA"

Taksi şoförünün geri adım atmaması üzerine gerilim daha da tırmandı. Aracın açık camından içeri uzanan bir durak taksicisi, "Artistlik yapma, benim canımı sıkma!" diyerek sürücüyü açıkça tehdit etti ve araca sertçe vurarak gözdağı verdi. Sürücünün "Arabada müşterim var" uyarılarına ise kimse kulak asmadı.

TURİSTLER DEFALARCA ÖZÜR DİLEDİ

Asayiş Berkemal isimli hesaptan paylaşılan görüntülere göre; dışarıdaki bağrışmalar ve araca vurulması üzerine neye uğradığını şaşıran yabancı turist çift, arka koltukta büyük bir şok ve can korkusu yaşadı. Olayın kendileri yüzünden çıktığını düşünen ve durumu sakinleştirmeye çalışan turistlerin, ellerini havada birleştirerek korku içinde defalarca İngilizce "Sorry" (Özür dilerim) diyerek ricada bulunması kameraya yansıdı.

Turist çift korkuyla özür diledi! Bindikleri takside neye uğradıklarını şaşırdılar 2

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük infial yaratan görüntüler, taksi taşımacılığındaki denetimsizliği ve bazı durakların "tekelleşme" hırsı uğruna hem meslektaşlarına hem de ülke turizmine nasıl zarar verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin taksi
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