HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Turiste plajda yumruğun faturası kesildi! Aynı gün mühürlendi

Antalya’nın Alanya ilçesinde belediye tarafında kiralanan bir plajda yaşanan darp olayı kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Söz konusu olayla ilgili yetkililer harekete geçti ve plaj aynı gün içinde mühürlendi.

Turiste plajda yumruğun faturası kesildi! Aynı gün mühürlendi
Ufuk Dağ

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, özel bir plaj işletmesinde görevli bir çalışanın, yaşanan bir gerginlik sonrasında yabancı bir turistle fiziksel müdahalede bulunduğu kameralara yansımıştı. İstenmeyen olayın yaşanmasından kısa süre sonra hem Alanya Kaymakamlığı hem de Alanya Belediyesi işletmeye giderek incelemelerde bulundu. Edinilen bilgilere göre, olayın yaşandığı gün içerisinde söz konusu plaj işletmesi zabıta ekiplerince mühürlendi ve halen kapalı durumda.

ddddd

SIFIR TOLERANS

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hem adli hem de idari sürecin başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz günlerde Alanya’mızın bir plaj işletmesinde meydana gelen ve kentimizi ve turizm anlayışımızı yansıtmayan turiste saldırı işlemi ile ilgili adli ve idari işlemler hemen başlatılmıştır. Adı geçen işletme olayın olduğu aynı gün zabıta ekiplerimizce mühürlenmiştir ve halen de mühürlüdür. Türkiye’de turizmin ilk başladığı kentlerden olan Alanya’mızda hem kentimizin hem de ülkemizin misafirperverlik anlayışına aykırı yaklaşımlara müsamaha gösterilmeyecektir.”

Yaşanan gelişmenin ardından, bölgede faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerin de artırıldığı belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lüks araç cayır cayır yandı! Değeri tam 20 milyon...Lüks araç cayır cayır yandı! Değeri tam 20 milyon...
25 yaşındaki İbrahim evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin 4 arkadaşı gözaltında25 yaşındaki İbrahim evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin 4 arkadaşı gözaltında

Anahtar Kelimeler:
Alanya turist darp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Günde 5 tane üretip internetten satıyor, talep yağıyor!

Günde 5 tane üretip internetten satıyor, talep yağıyor!

Sapık öğretmenden 15 erkek öğrenciye yıllar süren istismar! Mesajlar ortaya çıktı, ifadeler kan dondurdu... İğrenç anları eşi de görmüş

Sapık öğretmenden 15 erkek öğrenciye yıllar süren istismar! Mesajlar ortaya çıktı, ifadeler kan dondurdu... İğrenç anları eşi de görmüş

Şampiyonluk kaçtı, F.Bahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

Şampiyonluk kaçtı, F.Bahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

'Hayalet sınıf' skandalı! Yüzlerce öğrencinin diploması iptal, 6 okul kapatıldı...

'Hayalet sınıf' skandalı! Yüzlerce öğrencinin diploması iptal, 6 okul kapatıldı...

AK Partili vekilin şirketine isyan! Göz göre göre katliam gerçekleştiriliyor: 'Ticari sır' denilerek üstü kapatılıyor...

AK Partili vekilin şirketine isyan! Göz göre göre katliam gerçekleştiriliyor: 'Ticari sır' denilerek üstü kapatılıyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.