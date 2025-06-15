Turistik Karaelmas Ekspresi yolcuları Zonguldak’ın yöresel lezzetlerini tattı

Yıllardır yöresel ürünlerin yaşatılması ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına çalışmalar yürüten Çakar, konuklara üretimden sofraya kadar geçen süreci anlattı. Etkinlikte ziyaretçiler, özellikle Çaycuma manda yoğurdu, manda peyniri, manda tereyağı, manda kavurması, kestane balı ve Avda tatlısı gibi bölgeye özgü birçok ürünü tatma imkânı buldu. Yolcuların yoğun ilgi gösterdiği programda, Aynur Çakar, "Batı Karadeniz’in doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra farklı yöresel ürünlerini tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu etkinliği düzenleyenlere de emekleri için teşekkür ederiz" dedi.

Ziyaretçiler de yöresel ürünleri ilk kez tatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İyi ki bu ürünlerin tadına baktık. Birçoğumuz bu muhteşem Zonguldak lezzetlerinden habersizdik. Tanımaktan çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Misafirlere Çakar tarafından Çaycuma’daki bahçesinden toplanan kantaron çiçekleri hediye edildi. Kantaronun yağı ve çayının nasıl hazırlandığına ilişkin bilgiler de paylaşan Çakar, konuklarını yöreye özgü hediyelerle uğurladı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır