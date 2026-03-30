HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Turistleri hedef alan dolandırıcılık şüphelileri tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yabancı turistleri hedef alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen ve operasyonla Antalya’da yakalanan 4 şüpheli, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu turistleri hedef alarak banka ve kredi kartlarını kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet birimlerinin ortak çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Antalya’da yakalandı. Operasyonda şahısların üzerlerindeki dijital materyallere de el konuldu. Marmaris’e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.