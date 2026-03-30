Turistleri hedef alan dolandırıcılık şüphelileri tutuklandı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu turistleri hedef alarak banka ve kredi kartlarını kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet birimlerinin ortak çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Antalya’da yakalandı. Operasyonda şahısların üzerlerindeki dijital materyallere de el konuldu. Marmaris’e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır