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Turistleri taşıyan otobüs seyir halindeyken alev aldı

Kayseri’de turistleri taşıyan yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Turistleri taşıyan otobüs seyir halindeyken alev aldı

Kayseri Erkilet Havalimanı’ndan turistleri alan A.E. idaresindeki 45 LZ 370 plakalı yolcu otobüsü Nevşehir’in Ürgüp ilçesine seyir halindeyken, Kuzey Çevre Yolu Oymaağaç mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

TURİSTLER BAŞKA BİR OTOBÜS İLE NEVŞEHİR’E HAREKET ETTİ

Yangını fark eden otobüs şoförü güvenlik şeridine geçerek turistleri araçtan tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Otobüste maddi hasar meydana gelirken, turistler başka bir otobüs ile Nevşehir’e hareket etti.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
turist otobüs
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