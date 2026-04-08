Turizm merkezinde karanlık yol sitemi

Sorgun Mahallesi’nde bulunan Titreyengöl ve çevresindeki işletmeler aydınlatmaların çalışmaması nedeniyle adeta isyan etme noktasına geldi.

Titreyengöl çevresindeki otellerde tatilini geçiren az sayıda turist, çarşıya gelebilmek için cep telefonlarının ışıklarını kullanıyor.

"BÖLGEDE LAMBALAR YANMIYOR"

Titreyengölün karanlığa mahkum edildiğine dikkat çeken bir işletmeci "Sezonun açılmasına sayılı günler kaldı. Az da olsa turist gelip alışveriş yapıyor. Ama ne yazık ki ortalık zifiri karanlık. Titreyengöl çevresinde ve işletmelerin bulunduğu bölgede lambalar yanmıyor. Göl yakınında otlar kesilmediği için neredeyse insan boyuna ulaştı. Yetkililerden sezon başlamadan bu sorunları çözmelerini istiyoruz" dedi.

6-7 yıldır Titreyengöl bölgesinde tercümanlık yaptığını belirten Reyhan Kümül de "Titreyengöl çevresinde karanlık nedeniyle turistler korkarak geliyor. Bize bu durumu şikayet ediyorlar. Otellerinden çıkamadıklarını söylüyorlar,. Yetkiller acilen bu duruma çözüm bulsun" diye konuştu.

