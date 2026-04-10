Turizm sektörüne 60 milyar liralık finansman desteği! Bakan Ersoy: “Sektörümüzün nakit akışını güçlü tutmayı hedefliyoruz"

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanan Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı hizmete sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'ın katılımıyla açılışı yapılan kavşak Antalya trafiğine nefes aldıracak. Turizmde sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek 60 milyar liralık finansman imkanını açılışta gündeme getiren Ersoy, ulaşım yatırımlarının turizme doğrudan katkı sağladığını belirterek son 8 yılda turizm gelirlerinde yüzde 109 artış sağlandığını, Antalya’nın ise rekor üstüne rekor kırdığını açıkladı.

SEKTÖRÜN NAKİT AŞINI GÜÇLÜ TUTMAYI HEDEFLİYORUZ

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile tanıtım faaliyetlerinde dünya liderliği hedefi doğrultusunda hareket edildiğini dile getiren Ersoy, kriz yönetiminde ise hızlı ve doğrudan çözümler üretildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı turizm finansman desteğini anlatan Bakan Ersoy konuşmasında şunları kaydetti: “Hazine ve Maliye Bakanlığımızın kefalet desteğiyle KGF, İGE ve KFK üzerinden kullanılması planlanan 60 milyar lira kredi imkânı içeren bir Turizm Destek Paketi oluşturulmuştur. Bu destekle, turizm işletmelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmayı, sektörümüzün nakit akışını güçlü tutmayı ve operasyonel verimliliği korumayı hedefliyoruz. Bu paket, turizmde sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye yönelik atılmış stratejik bir adımdır."

REKORLARLA YENİ BAŞARI HİKAYELERİ YAZILIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde elde edilen büyümeye dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye olarak turizmde her yıl bir önceki yılın başarılarını aşmaya, rekorlarla yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyoruz. Bakanlık görevini yürüttüğümüz yaklaşık 8 yıllık süreçte turizm gelirlerimizi yüzde 109 oranında artırmayı başardık."

Turizmde çok yönlü bir strateji izlediklerini belirten Ersoy; pazar ve ürün çeşitliliği, turizm hareketinin ülke geneline yayılması, sezonun uzatılması, sağlık ve sürdürülebilirlik beklentilerinin karşılanması, tesis ve personel kalitesinin artırılması, altyapı yatırımları ile ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği başlıklarında çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

REKOR ÜSTÜNE REKOR: ANTALYA 17 MİLYONU AŞTI

Antalya’nın turizm performansına ilişkin verileri de paylaşan Ersoy, 2025 yılında 17 milyon 123 bin turist ağırlanarak bir önceki yılın rekorunun aşıldığını belirtti. Ersoy, Antalya’da doğa, sağlık, gastronomi, spor ve MICE turizmi başta olmak üzere farklı turizm alanlarının aktif hale getirildiğini, Kültür Yolu Festivali ile şehrin kültür-sanatının ulusal ve uluslararası vitrine taşındığını ifade etti. Döşemealtı ilçesindeki arkeolojik çalışmalara da değinen Ersoy, Karain ve Kızılin mağaraları ile Termessos’taki kazıların bilimsel hassasiyetle sürdürüldüğünü söyledi. Bu alanların insanlık tarihine ışık tutan çok katmanlı yapısıyla büyük önem taşıdığını vurgulayan Ersoy, “Geleceğe Miras” vizyonu doğrultusunda bu değerlerin korunarak gün yüzüne çıkarıldığını ve uluslararası bilim dünyasına kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Turizm hareketliliğinin Antalya’nın kıyı bölgelerinden iç kesimlere yayılması için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Ersoy, arkeolojik alanların ziyaretçi deneyimini artıracak şekilde geliştirileceğini, alternatif turizm rotaları oluşturularak bölgenin cazibesinin artırılacağını söyledi. Bu sayede turizmin 12 aya yayılmasının ve yerel kalkınmanın desteklenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

ULAŞIM YATIRIMLARI KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Ulaşım yatırımlarının önemini vurgulayan Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 23 yılda gerçekleştirdiği yatırımların Türkiye’nin uluslararası gücüne nasıl etki ettiğini, özellikle çevremizi saran ateş çemberinde nasıl bir güç çarpanına dönüştüğünü herkes görmüştür.” ifadelerini kullandı. Antalya özelinde havaalanı kapasite artışları ile şehir içi ve şehirler arası yol yatırımlarının turizmi doğrudan güçlendirdiğini belirten Ersoy, açılışı yapılan Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı’nın Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile şehir merkezi arasındaki trafiği ve Antalya-Burdur hattındaki yoğunluğu rahatlattığını söyledi. Geçtiğimiz ekim ayında Kepezüstü ve Sanayi farklı seviyeli kavşaklarının da hizmete açıldığını hatırlatan Ersoy, ulaşım yatırımlarının kesintisiz sürdüğünü ifade etti. Konuşmasının sonunda Bakan Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve ekibine teşekkür ederek Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı’nın Antalya’ya hayırlı olmasını diledi.

ANTALYA TURİZMDE REKORLARLA BÜYÜDÜ

Antalya 2025 yılında geçtiğimiz yıla göre artışla yaklaşık 17 milyon 123 bin turist ağırladı. Şehirde turizm hareketliliğine paralel olarak müze ve ören yerlerine olan ilgi de yükseldi. 2024 yılında 2 milyon 466 bin olan ziyaretçi sayısı, 2025 yılında 3 milyon 268 bine ulaşarak yüzde 32’nin üzerinde artış gösterdi.

Konaklama verilerinde de dikkat çeken bir artış yaşandı. İşletme belgeli tesislerde konaklayan kişi sayısı 2018 yılında yaklaşık 13 milyon 853 bin seviyesindeyken 2025 yılı itibarıyla 29 milyon 710 bin kişiye ulaştı. Turizm hizmet kapasitesine yönelik yatırımlar kapsamında Antalya’da 2020 yılından itibaren 12 adet ücretsiz halk plajı hizmete açıldı.

Türkiye genelinde 5 yıldız konseptiyle hayata geçirilen halk plajı sayısı 19’a ulaşırken 2026 yılı sonunda bu sayının 23’e çıkarılması hedefleniyor. Antalya’ya havayolu üzerinden gerçekleşen uluslararası ziyaretçi trafiğinde de son dönemde rekor düzeyde bir hareketlilik yaşanırken şehir, hava ulaşımındaki bu güçlü ivmeyle turizmdeki yükselişini sürdürmeye devam ediyor.