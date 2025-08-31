HABER

Türk Bayrağı Hazarbaba Dağı zirvesinde dalgalandı

Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte Türk Bayrağı 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağı zirvesinde dalgalandı.

Türk Bayrağı Hazarbaba Dağı zirvesinde dalgalandı

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) tarafından anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Sabah 09.00’da valilik önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlik, koşu sporcularının 14 kilometrelik parkuru tamamlamasıyla devam etti. Ardından bisiklet sporcuları 17 kilometrelik sürüş gerçekleştirerek bayrağı dağcılara teslim etti. Dağcılar, teslim aldıkları bayrağı zirveye ulaştırmak üzere tırmanışa geçti. Toplam 41 kilometrelik yolculuğun ardından 2 bin 347 metre yükseklikteki Hazarbaba Dağı zirvesine ulaşan sporcular, Türk Bayrağını burada dalgalandırdı. Bayrak, her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yenilenmek üzere zirveye dikildi. Etkinliğe Elazığ’ın yanı sıra il dışından da çok sayıda sporcu katılım sağladı.
ELDAK Spor Kulübü Yöneticisi Furkan Tunçel, "Hazarbaba Dağı zirvesi bizim için çok önemli. Daha önceki tırmanışlarımızda zirvede bayrağımızın eksikliği bizleri üzüyordu. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle ay yıldızlı bayrağımızı zirveye taşıdık ve artık orada daima dalgalanacak" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

