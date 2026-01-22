HABER

Türk bayrağına Iğdır'da saygısızlık! Cezaevine gönderildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde şüpheli, evin balkonundaki Türk bayrağını alıp sokağa atmıştı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türk bayrağına Iğdır'da saygısızlık! Cezaevine gönderildi

Olay, 20 Ocak günü saat 21.30 sıralarında Tuzluca ilçesinde meydana geldi. Evin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağının bir kişi tarafından alınıp sokağa attığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, şüphelinin B.G. olduğu tespit edildi. B.G., ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

