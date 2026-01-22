HABER

Türk bayrağına saldırı hakkında MSB'den açıklama: "Failler tespit edildi, gereği yapılacak"

Nusaybin'de Türk bayrağına saldırıyla ilgili MSB'den gelen açıklamada faillerin tespit edildiği, gereğinin yapılacağı bildirildi.

Hazar Gönüllü

Şanlıurfa'nın Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına çirkin bir saldırı gerçekleşmişti. Milli Savunma Bakanlığından olayla ilgili açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında " Nusaybin'de terör örgütü sempatizanları tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır." dendi.

Açıklamalardan diğer satır başları şöyle:

  • Geçen hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist teslim oldu.
  • Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu 124 kişi yakalandı, 1976 kişi ise hududu geçemeden engellendi.
  • 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 346'ya, sınırı geçemeden engellenen kişi sayısı ise 3 bin 528'e ulaştı.
  • Suriye Hükumeti; Halep'ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarını icra etmektedir. Bu kapsamda, SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemdedir.
  • Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir.
  • (Süleyman Şah Türbesi'nin durumuna ilişkin) Suriye'de devam eden gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacaktır.
  • (Suriye'de bulunan DEAŞ terör örgütü hapishane ve kamplarının son durumuna ilişkin) DEAŞ teröristlerinin bulunduğu hapishane ve kamplara yönelik Suriye makamlarının ülkemizden resmi bir talebi bulunmamaktadır.
  • (Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun Katar ziyaretine ilişkin) Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanının da katılımı ile üçlü toplantı icra edilmiştir. Toplantıda uçakların tedariki öncesi eğitim süreçleri konuşulmuş, görüşmeler olumlu şekilde devam etmektedir.
