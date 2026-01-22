Türk bayrağına saldırı hakkında MSB'den açıklama: "Failler tespit edildi, gereği yapılacak"

Şanlıurfa'nın Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına çirkin bir saldırı gerçekleşmişti. Milli Savunma Bakanlığından olayla ilgili açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında " Nusaybin'de terör örgütü sempatizanları tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır." dendi.

Açıklamalardan diğer satır başları şöyle: