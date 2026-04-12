Türk bayrağını o halde görünce hiç düşünmeden harekete geçti

Erzurum'da Türk bayrağı rüzgarda direğe dolanınca ortaya çıkan görüntü dikkat çekti. 26 yaşındaki şahıs bayrağın o haline kayıtsız kalmadı.

Erzurum’da akaryakıt istasyonunda çalışan Doğuş Güngör (26) şiddetli rüzgar nedeniyle dolanan Türk bayrağını 15 metrelik direğe tırmanarak düzeltti. Bir vatandaş tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HAREKETE GEÇTİ

Yakutiye İlçesi Rabia Ana Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonunun bahçesinde bulunan Türk bayrağı, şiddetli rüzgar nedeniyle direğe dolandı. Arkadaşlarıyla oturdukları sırada durumu fark eden istasyon çalışanı Doğuş Güngör, hiç düşünmeden 15 metre yüksekliğindeki direğe tırmanarak bayrağı düzeltti. Yoldan geçen bir kişi tarafından kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.

"BAYRAĞI DALGALANDIRMAK BİZİM GÖREVİMİZDİ"

“Ben bir Türk evladıyım. Türk vatanına sahibim” diyen evli ve 1 çocuk babası Doğuş Güngör, “Ben bu bayrağı çiçek dağıtarak kazanmadım. Şehitlerimizin kanıyla kaldırdık bu bayrağı, dalgalandırmak bizim görevimizdi. Mecburen tırmanmak zorunda kaldım. Tırmanıp düzelttim bayrağı. Bunu da çeken birkaç kişi olmuş, beni dışarıdan çekmişler onunla ilgili de bir bilgim yok ama büyük de bir ilgi toplamış. Sosyal medyadan görüp beni arayan ‘Bu sen misin?’ diye tanıyanlar olmuş. Ama bunun ilgiyle alakası yok. Bu bir vatan meselesi, bu bir bayrak meselesi. Şanlı Türk bayrağımız kirli, yırtık ve kırışık olamaz. Bayrağımızın dalgalanmaması demek insanın namusunun elden gitmesi demektir. Bu vatanın içinde yaşıyorsan, bu bayrağı dalgalandırmak zorundasın. Gelecek nesiller için de örnek olmasını bekliyorum” diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

