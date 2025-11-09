Türk feribotunun yolcuları mahsur kaldı! Yıllar sonra başlayan Trabzon-Soçi seferinde kriz çıktı

6 Kasım'da Trabzon'dan yola çıkan Seabridge feribotu, yaklaşık iki buçuk gündür Rusya'nın Soçi limanı açıklarında mahsur. Karadeniz sularında mahsur kalarak durumdan etkilenen yedi yolcu toplu bir mesaj yayınladı.

YOLCULAR İSYANDA: "ACİLEN YARDIM İSTİYORUZ"

Yolcular, "Üç gündür sürükleniyoruz. Aynı yerde mahsur kaldık, hiçbir bilgi yok. Buradan çıkmak için acilen yardım istiyoruz. İlgili makamların devreye girmesini ve hukuki bir değerlendirme yapmasını istiyoruz" derken yardım çağrısında bulundu.

Sitem eden yolcular "Yakınlarımız bizim için endişeleniyor. Gemide çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve hayvanlar var. Durum kontrolden çıktı ve yardım istiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'YE DÖNEMİYORLAR, KARAYA DA ÇIKAMIYORLAR"

Yolculardan birinin yakını olan Olga Kiksal, Rossiyskaya Gazeta muhabirine yaptığı açıklamada, iki buçuk gündür gemiden inemedikleri için kendilerini rehin gibi hissettiklerini söyledi. Kiksal, "Trabzon'a geri gönderilmeyi kabul etmişlerdi, ancak feribottayken bazı belgelerinin süresi doldu ve Türkiye'ye dönemiyorlar; karaya çıkmalarına da izin verilmeyecek" dedi.

5 Kasım'dan beri arkadaşlarını feribottan almak için Abhazya'nın başkenti Sohum'dan Soçi limanına defalarca seyahat eden Raj Gogokhia "Belirsizlik olması kötü. Ne zaman ayrılacağımı ve Soçi'de ne kadar beklemem gerekeceğini bilmiyorum, geceyi otelde geçireceğim" diye konuştu.

YOLCULARA TAZMİNAT ÖDENECEK

Feribotunun yolcularının sefer iptali kapsamında tazminat almaya hak kazandığı belirtildi. Plehanov Rus Ekonomi Üniversitesi Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Roman Gareev, konuyla ilgili açıklama yaparak "Feribotun Soçi limanına yanaşmaması sefer iptali kategorisine giriyor. Böyle bir durumda deniz taşımacılığı yolcularının hakları kanunla düzenleniyor ve belirli destek ve tazminat alma hakları bulunuyor." dedi.

Gareev, feribot seferlerinin iptal edilmesi veya gecikmesi durumunda, nakliye şirketinin yolculara yardımcı olma yükümlülüğü olduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Lider Line şirketine ait 450 yolcu, 200 araç kapasiteli "Seabridge" isimli gemi 6 Kasım akşam saatlerinde düzenlenen seferle başlamıştı.

Çifte vatandaşlığı bulunan ve Soçi'de yaşayan Trabzonlu Aidin Köksal ise seferlerin yeniden başlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Gürcistan üzerinden kendi aracımızla ya da uçakla İstanbul'a geliyorduk. Şimdi burası açılınca 3 bin 500 kilometre yol yapmaktansa 12 saat yolu gidip gelmek mükemmel." demişti.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Soçi limanına yanaşamayan Seabridge feribotundaki yolcuların geceyi gemide geçirdiğini bildirmişti. Gemide 20 kişinin bulunduğu ve hepsinin kamaralarda kaldığı bildirildi. Rusya'nın Türk feribotunu reddetmesinin nedenlerinden biri de Rusya'ya giriş izninin olmamasıydı.

Altı katlı feribot iç yol kenarında demirli. İlk gün 12 mil, yani yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaydı. Bir önceki gün limana giriş izni almış, ancak yanaşmamıştı. Gecikmenin kesin nedeni bilinmiyor.