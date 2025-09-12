HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

'Türk hackler' İsrailli bakanın numarasını deşifre etti! Bakanı görüntülü aradılar

Geçtiğimiz günlerde İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın telefon numarasının sosyal medya paylaşılmasının ardından olay dünyanın gündemine oturmuştu. İsrail basınının 'Türk hackerların' yaptığını iddia ettiği olayda Katz, görüntülü aranmıştı. Hackerların bu görüşmeye ilişkin fotoğrafları da yayınladığı biliniyor.

'Türk hackler' İsrailli bakanın numarasını deşifre etti! Bakanı görüntülü aradılar

İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının ardından Türk sosyal medya kullanıcılarının İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı görüntülü araması ülke basınında geniş yer buldu.

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

İsrail devlet televizyonu KAN, "Türk hackerlar"ın Savunma Bakanı'nı görüntülü aradığını, Katz'ın aramayı cevapladığı ve "hackerlar"ın görüşmenin fotoğraflarını yayınladığını kaydetti.

Türk hackler İsrailli bakanın numarasını deşifre etti! Bakanı görüntülü aradılar 1

ÇOK SAYIDA TEHDİT MESAJI

Sosyal medya kullanıcılarının Katz'ın numarasını paylaşmasının ardından çok sayıda tehdit mesajı geldiği iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de, Katz'ın cevapladığı görüntülü aramanın ekran görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığına işaret edildi.

YILLARDIR AYNI NUMARAYI KULLANIYORMUŞ

Katz'ın yıllardır aynı telefon numarasını kullandığı ve bu numaranın geçmişte çeşitli gruplarda dolaşıma girdiği aktarıldı.

KATZ DOĞRULADI

Basına yansıyan haberler üzerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Katz, dünyanın çeşitli ülkelerinden organize olarak telefonuna mesajlar ve aramalar bırakıldığını söyledi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar!Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar!
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladıİmamoğlu, 'sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

Anahtar Kelimeler:
İsrail hacker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!

7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.