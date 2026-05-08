Türk Hava Yolları Nisan ayında 7,2 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), Ocak-Nisan ayını kapsayan 4 aylık dönemde 28 milyon 500 bin yolcu taşıdı. Filodaki 536 uçak sayısıyla uçulan nokta sayısı 358’e yükseldi.

THY, 2026 yılı Nisan ayı ve Ocak-Nisan aylarını kapsayan 4 aylık trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre havayolu şirketi 2026 yılı Nisan ayında dış hatlarda 4 milyon 700 bin, iç hatlarda ise 2 milyon 500 bin yolcu olmak üzere toplam 7 milyon 200 bin yolcu taşıdı.

THY NİSAN'DA MİLYONLARI TAŞIDI

Yolcu doluluk oranı dış hatlarda yüzde 83,3, iç hatlarda ise 83,8 olarak kaydedildi. THY'nin 2026 yılı 4 aylık trafik sonuçlarına göre ise yolcu doluluk oranı yüzde 83,4 olarak kayıtlara geçti. Türk Hava Yolları, söz konusu dönemde dış hatlarda 19 milyon, iç hatlarda ise 9 milyon 500 bin yolcu taşıdı. Havayolu şirketinin filodaki uçak sayısı 536 olurken, uçulan nokta sayısı 358’e yükseldi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

