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Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden! Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un 56. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden! Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma etkinliğine, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği üyeleri ve sevenleri katıldı. Dernek üyeleri, Hürkuş için dua etti.

Grup adına açıklama yapan dernek üyesi Nihat Ermihan, Hürkuş'un dünyaya örnek olmuş çok değerli bir duayen olduğunu belirtti.

Hürkuş'un zorlu şartlarda Türkiye'nin ilk uçağı Vecihi K6'yı ürettiğini ifade eden Ermihan, ülkenin ilk sivil havacılık okulunu kurduğunu anımsattı.

Ermihan, Vecihi Hürkuş'un gökyüzüne aşık bir pilot ve mühendis olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Birinci Dünya Savaşı'nda Hava Kuvvetleri'ni temsilen kahramanlıklarıyla, gerek teknik donanımını uygulamalardan yansıtması gerekse tüm birikimini genç havacılara aktarma heyecanıyla takdire değer kazanımları Türk havacılığına sunmuştur. Bizler de havacılığa aşık istikbalin göklerde olduğuna inanan, yılmaz savunucuları Vecihi Hürkuş'u her sene olduğu gibi 56. yılında da saygı minnet ve şükranla anıyoruz. Göklerdeki yıldızlar gibi ışıklarda uyu büyük havacı."

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı Bahadır Gürer de Hürkuş'un hatırlanmasını, bir idol olarak yaşatılmasını istediklerini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanı Hakan Çetin​​​​​​​ ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akkaya tarafından yapılan konuşmaların ardından dua edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hürkuş
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