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TÜRK-İŞ'ten grev kararı! Ergün Atalay resmen duyurdu... 500 kuruma ilan asılacak

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2025 ve 2026 yılına ait Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin Türk İş Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu. İlk grev ilanının Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)’ne asılmasının ardından, yaklaşık 500 kamu kurumunda daha grev ilanları asılacağı belirtildi.

TÜRK-İŞ'ten grev kararı! Ergün Atalay resmen duyurdu... 500 kuruma ilan asılacak
Melih Kadir Yılmaz

TÜRK-İŞ, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümet ile uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı.

500 KURUM DAHA GREV İLANI ASILACAK

Konfederasyon, ilk grev ilanının Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)’ne asılmasının ardından, yaklaşık 500 kamu kurumunda daha grev ilanlarının yayımlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada grev kararının takvimine uygun olarak kamu kurumlarında ilanların asılacağı, süreç boyunca işyerlerinde bilgilendirme ve örgütlenme çalışmalarının süreceği bildirildi.

Öte yandan grev kararına yönelik uygulama detaylarının da önümüzde günlerde paylaşılması bekleniyor.

ATALAY: "GREV GÜNÜ GELMİŞ YETKİSİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Öte yandan Atalay yaptığı açıklamalarda da şu ifadelere yer verdi:

"Bize 'Genel greve çıkın' diyorlar, günü gelince çıkıyoruz. Bizim dışımızda yetkisini düşüren sendikalar var, grev günü gelmiş, yetkisini düşürüyor. Ağzını açmıyor. 250-300 bin işçisi var, konuşmuyor. Ben bu ülkede işçi hareketinin buzkıran gemisiyim"

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Anahtar Kelimeler:
Ergün Atalay grev türk iş
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