Türk kahvesinin faydaları nelerdir? Türk kahvesi neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Türk kahvesi sohbetlerin de ayrılmaz önemli parçalarından biridir. İnsanlar gerek dışarıda gerekse evlerinde toplanarak kahve eşliğinde keyifli zaman geçirmektedir. Kendine özgü pişirme ve sunum şekliyle diğer kahve türlerinden kolayca ayrılan Türk kahvesinin sağlık üzerinde de olumlu etkileri vardır. Bu noktada özellikle “aç karnına Türk kahvesi içmenin faydaları nelerdir?” konusu gündeme gelebilmektedir.

Türk kahvesinin faydaları nelerdir?

Kültürümüzde uzun yıllardır yer alan Türk kahvesi, yoğun aroması ve yüksek antioksidan yapısıyla sağlığa pek çok katkı sunmaktadır. Küçük bir fincanla sunulan bu kahve türü, hem sindirim sistemi hem de beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Ayrıca içeriğinde bulunan kafein sayesinde hafızayı güçlendirici ve odaklanma sorunu giderici etkileri mevcuttur. Özellikle şeker katılmadan içildiğinde kalori değeri düştüğü için diyet listelerinde de yer almaktadır.

Türk kahvesi bünyesinde B3 vitamini, B5 vitamini, B12 vitamini gibi vitaminler bulunmakla beraber potasyum, mangan gibi mineraller de bulunur. İnsan sağlığına önemli katkıları olan Türk kahvesinin faydaları ise genel itibarıyla şöyledir:

Zihinsel uyanıklığı artırmada etkilidir. Ayrıca konsantrasyon probleminin giderilmesine yardımcı olur.

Hafızayı güçlendirici etkisi bulunmaktadır.

Antioksidan özelliği ile hücre hasarına karşı koruma sağlar.

Metabolizmayı hızlandırarak enerji seviyesini yükseltir.

Sindirim sistemini çalıştırarak mideyi rahatlatabilir. Aç karnına tüketildiğinde ise bağırsak hareketlerini artırabilir.

Karaciğer sağlığına olumlu katkı sağlayabilir.

Şekersiz tüketildiğinde kan şekerini düzenler.

Antiaging özelliği Türk kahvesinin cilde faydaları arasında yer alır.

Kalp krizi gibi durumların yaşanmasını önleyebilir.

Depresyon, parkinson gibi zihinsel sağlığı olumsuz yönde etkileyen problemlerin giderilmesinde ciddi bir rol oynar.

Türk kahvesi neye iyi gelir?

Türk kahvesi zihin uyarıcı özelliği ile öne çıkan bir içecek çeşididir. Zihinsel yorgunluk, baş ağrısı, hazımsızlık, enerji düşüklüğü gibi durumlarında iyi bir destekleyici olabilir. Sabah saatlerinde ya da öğle sonrası içildiğinde herhangi bir işe daha kolay odaklanılmasını sağlar. Yüksek oranda antioksidan içermesi hücre onarıcı etki sağladığından kırışıklık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Yaşlanmayı geciktirici etkisi Türk kahvesinin kadınlara faydaları arasında yer alır. Kalp ve damar sağlığı üzerinde de olumlu etkilere sahip olan bu kahve karaciğer sağlığını da destekler.

Türk kahvesi zayıflatır mı?

Türk kahvesi metabolizmanın daha hızlı çalışmasında aktif bir role sahiptir. Bu özelliği sayesinde bağırsak hareketleri düzenli olarak çalışabilir ve kilo verme sürecine destek sağlayabilir. Özellikle şekersiz tüketildiğinde kalori değeri neredeyse sıfıra yakın olduğundan açlık hissini bastırma özelliği ortaya çıkar. Öğünlerden önce içilen şekersiz Türk kahvesi, iştahı kapatarak daha az yemenize yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra düzenli olarak egzersiz yapılması da kilo verme açısından önemlidir.

Şekersiz Türk kahvesinin faydaları nelerdir?

Şekersiz Türk kahvesi içmek şeker hastalığına yakalanma riskinin artmamasını sağlar. Ayrıca kalori değeri çok düşük olduğu için zayıflama sürecinde de destek olabilir. Şeker ilave edilmeden içilen Türk kahvesi antioksidan etkisini daha fazla gösterebilir. Genel olarak şekerli olan yiyecek ve içecekler ağız sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakır. Diş çürümesi gibi sorunların görülme oranını artırır.

Şekersiz Türk kahvesi tüketildiğinde ise diş çürümeleri probleminin ortaya çıkması engellenmiş olur. Bu bağlamda Türk kahvesinin faydaları ve zararları konusunu ayrı bir şekilde ele almak önemlidir.

Türk kahvesi aşırıya kaçılmadan tüketildiğinde fayda sağlarken çok içildiğinde vücuda zarar verebilir. Genel olarak uzmanlar gün içinde 1-2 fincan Türk kahvesi tüketiminin ideal olduğunu belirtir. Bu belirtilen miktarın üzerine çıkıldığında uykusuzluk, çarpıntı, sinirlilik, mide rahatsızlıkları gibi problemler görülebilir.