HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türk karasuları Samsun'daki yüzen karakol ile daha güvende

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede yapımı devam eden Sahil Güvenlik Karakolu inşaatını ve yüzen karakolu yetkililerle birlikte inceledi.

Türk karasuları Samsun'daki yüzen karakol ile daha güvende

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Orta Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Barış Kaya ile birlikte, ilçede yapımı devam eden Sahil Güvenlik Karakolu inşaatında incelemelerde bulundu. Heyet, incelemelerin ardından Sahil Güvenlik teknesiyle denize açılarak Terme kıyı şeridini yerinde denetledi.

Türk karasuları Samsun daki yüzen karakol ile daha güvende 1

"TÜM VATANDAŞLARIMIZ TAM BİR ASAYİŞ İÇİNDE OLACAKLAR"

İncelemeler sırasında yerli teknoloji vurgusuna dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Bugün Terme'mizde hem sahil güvenliğini sağlayacak karakol binamız hem de denizdeki emniyeti pekiştirecek yüzen karakolumuz bulunmaktadır. Buradaki en gurur verici noktalardan biri, bu yüzen karakolun Türk mühendisleri tarafından yapılmış, tamamen milli ve yerli bir eser olmasıdır. Artık sahillerimiz, Sahil Güvenlik sayesinde çok daha güvenli hale geliyor. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.
Kaymakam Metin Maytalman, karakolun kurumsal yapısına dair bilgiler vererek, "Burada inşa edilen yapı, ilk etapta TİM destek birimi olarak başlayacak olsa da kısa sürede tam teşekküllü bir karakol olarak hizmet verecektir. Böylelikle balıkçılarımız ve sahilde işi olan tüm vatandaşlarımız tam bir asayiş içinde olacaklar" diye konuştu.

Türk karasuları Samsun daki yüzen karakol ile daha güvende 2

MAYIS'TA HİZMETE GİRİYOR

Teknik detayları paylaşan Orta Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Barış Kaya, "Samsun'un Terme ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı inşaatı halihazırda devam etmektedir. Proje kapsamında yürütülen bu inşaatın Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanması öngörülmektedir. İnşaatın teslim alınmasıyla birlikte, bir Sahil Güvenlik yüzer unsuru Terme'de faal olarak göreve başlayacak ve halkımıza hizmet sunacaktır" açıklamasında bulundu.

Türk karasuları Samsun daki yüzen karakol ile daha güvende 3

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı inşaatının tamamlanmasının ardından, yasa dışı avcılık, deniz kaçakçılığı ve boğulma vakalarına karşı müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Program sonunda heyet, inşaat sahasında çalışan personelle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

07 Ocak 2026
07 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ailesine ziyarete gelmiş: Sobadan sızan gazdan hayatını kaybettiAilesine ziyarete gelmiş: Sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
Kartepe'de ruhsatı iptal edilen otel mühürlendiKartepe'de ruhsatı iptal edilen otel mühürlendi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun karakol deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.