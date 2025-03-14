Türk Kızılay Başkanı Meriç Ankara'da yemek yapımı ve dağıtımına katıldı

Türk Kızılay bünyesinde 1919'da kurulan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşların sofrasına sıcak yemek götürmesini sağlayan Ankara'daki ilk aşevi, Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aş Ocağı, ramazan ayında da hizmete devam ediyor. Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, aşevinde yemek yapımı ve dağıtımına katıldı. Yılmaz, 106 yıldır hizmet veren aşevinden yılın 365 günü yemek dağıtıldığını belirterek, "Ramazan denildiği zaman, elbette ki birçok alanda faaliyetlerimizi yoğunlaştırıyoruz ama iftar sofralarının ayrı bir önemi var. Türkiye'nin dört bir tarafında, 46 tane oldu şu anda aşevimiz, aşevlerimizde iftar hazırlıkları sürüyor. Gün boyunca, yoğun bir şekilde devam ediyor, sonra bu iftarlıklar paketleniyor ve çoğu zaman aslında gönüllülerimiz eliyle insanların evlerine teslim ediliyor. Teslim edilen evlerin birçoğu kendileri yemek yapabilecek durumda olmayan, tek başına yaşayan büyüklerimiz ya da engellisi olan ailelerimiz. Yine aşevlerinde kaynayan bu kazanlarla iftar sofraları kuruluyor ve iftar sofralarının etrafında da aslında bir araya geliniyor. Bizler de dönem dönem biliyorsunuz iftar sofralarına eşlik ediyoruz. Geçtiğimiz hafta deprem bölgesindeydik. Önce Kahramanmaraş'ta, sonra ise Hatay'da iftara katıldık. 2 gün önce İdlib'de oradaki yetimlerle bir iftar sofrası kurmuş olduk. Aşevlerimiz bizler için gerçekten son derece önemli" ifadelerini kullandı.

'GÜNDE 5 BİN KİŞİ YEMEKLERDEN FAYDALANIYOR'

Yemek dağıtımına ilişkin ilgili bilgi veren Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz aşevi belki en eski, en tarihi aşevlerimizden biridir. Bu aşevi kurulalı tam 106 yıl oldu. Bizler bu aşevini korumaya ve hizmette tutmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl aşevlerinde uygulanacak otomasyon sistemini devreye aldık. Buranın yapısı ve bulunduğu yer itibarıyla ciddi bir faydalanıcı kitlesi bulunuyor. Günde yaklaşık 5 bin kişinin faydalandığı Ulucanlar Aşevi'nde, ramazan döneminde 3 çeşit yemekten oluşan iftarlık hazırlanıyor. Aşevine gelen ihtiyaç sahipleri kaplarla yemek alırken, aşevine gelemeyen yaşlı ve engelli ihtiyaç sahipleri için kentin 7 farklı noktasına 2 bin kişilik yemek dağıtımı yapılıyor. Aşevlerimiz ramazan ayında iftarların düzenlenmesi açısından önemli. Normal zamanlarda 7-24, 365 gün bu faaliyetleri devam ettirerek günlük ortalama 60 bin kişiye bu hizmeti vermeye her daim devam ediyorlar. Ama aynı zamanda bizler için de afet döneminde birer kapasite haline geliyorlar. Bizler için aşevi demek sadece geleneğimizin yaşatıldığı, paylaşmanın, dayanışmanın olduğu, alan el ile veren elin bir araya geldiği, insanların adak kurbanlarını getirdiği bir yer değil. Aynı zamanda afet dönemlerinde hızlı bir şekilde kapasitesini arttırarak ortalama 1 milyon kişiye hizmet verebilecek bir kapasiteye kavuşan birer altyapı imkanıdır. Ulucanlar Aşevi, ihtiyaç halinde tek seferde 15 bin kişilik çorba dağıtma kapasitesini arttırabiliyor" diye konuştu.

Kızılay'ın bağış kampanyasına değinen Yılmaz, "Bağışçılarımız Kızılay'ın ramazan yardımları kapsamında tüm operatörlerden 1877'ye 'İFTAR' veya 'SAHUR' kelimelerinden birini yazarak 180 TL'lik bağış yaptıklarında bu rakam, Türk Kızılay aşevlerine bir kişilik öğün olarak ulaşıyor. Benzer şekilde 'FİTRE' veya 'FİDYE' yazarak da 180 TL bağışta bulunmak ya da dilenen miktarda bağışı bankalar, kizilay.org.tr adresi ya da 168 çağrı merkezi yoluyla ulaştırmak mümkün" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır