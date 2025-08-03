HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türk Kızılay, yaz boyunca 53 ilden gençleri ağırlıyor

Türk Kızılay, İstanbul'da Heybeliada, Ankara'da ise Çamkoru'da olmak üzere her yıl düzenlediği geleneksel gençlik kamplarıyla Türkiye'nin dört bir yanından binlerce genç öğrenciyi ağırlıyor.

Türk Kızılay, yaz boyunca 53 ilden gençleri ağırlıyor

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, katılımcıların dayanışma ve yardımlaşma duygularını, gönüllülük bilincini ve bireysel yeteneklerini geliştirmek üzere yaz boyunca düzenlenen kamplara bu yıl 53 ilden bini aşkın lise öğrencisi katılıyor.

Sanat, teknoloji, gastronomi gibi farklı temalar altında düzenlenen bir haftalık kamplar kapsamında "İyilik Şefleri" temasıyla düzenlenen kampa, usta şef ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi Ebru Baybara Demir konuk oldu.

Demir, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul ve Zonguldak'tan gelen ve ağırlıklı olarak aşçılık bölümünden lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Mardin'de başlayan hikayesini gençlerle paylaşan şef Demir, şunları ifade etti:

"Hepinizin aklında şu var, bir gün İstanbul'a gideceğim ve orada kendi restoranımı açacağım. Ben de size diyorum ki, eğer bu işi yapmak istiyorsanız yerinizde kalın. Orada daha kıymetli olursunuz. Ben öyle yaptım. Yapmış olduğum işin adı da sosyal gastronomi, yani yaptığınız yemeğe ülkenizin değerlerini katarken bunu insanlara faydalı hale getirmek. Sizlerin de yeteneklerinizle, aklınızla, inancınızla çok daha iyisini yapacağınızdan eminim."

Öğrencilerle yürüttüğü sosyal gastronomi atölyesiyle farklı proje önerileri geliştiren Demir, "Benim de hepimiz gibi çocukluğumdan beri Kızılay'a bir bağım var. Bugün Kızılay'ın başka bir yüzünü gördüm, o da bu ülkenin geleceğine vermiş olduğu değer." ifadelerini kullandı.

Heybeliada Gençlik Kampları kapsamında Bilecik, Osmaniye, Şanlıurfa ve Kütahya'dan gelen yaklaşık 80 öğrenci ise İklim Dostu Gönüllülük teması altında buluştu.

İklim değişikliğinin etkileri ve çevre dostu üretim konulu atölye ve etkinliklere katılan gençler, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile bir araya gelerek atık yönetimi ve döngüsü hakkında bilgi aldı.

Türk Kızılay, 1936'dan bu yana düzenlediği geleneksel gençlik kamplarıyla gençlerin sosyal ve bireysel gelişimine katkıda bulunuyor.

Heybeliada kampına ek olarak Ankara'da doğayla iç içe bir deneyim sunan Çamkoru Gençlik Kampı, ağustos ayı itibarıylea kapılarını açtı.

Çamkoru Kampı bu yıl 21 ilden 400 öğrenciyi misafir edecek. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Balıkesir! Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardıYer: Balıkesir! Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
Belçika’dan Gazze’ye havadan yardım: 15 ton malzeme bırakıldıBelçika’dan Gazze’ye havadan yardım: 15 ton malzeme bırakıldı

Anahtar Kelimeler:
Kızılay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jhon Duran transferinin perde arkası için flaş iddia!

Jhon Duran transferinin perde arkası için flaş iddia!

Konut kredisi imkansıza doğru gidiyor! 4 asgari ücretli bir araya gelse bile tek taksiti ödeyemiyor! İşte 3 milyon liranın geri ödemesi…

Konut kredisi imkansıza doğru gidiyor! 4 asgari ücretli bir araya gelse bile tek taksiti ödeyemiyor! İşte 3 milyon liranın geri ödemesi…

Diploması sahte! Sloganları ortaya çıktı... Osmanoğlu'nun mezuniyet kaydı da iptal

Diploması sahte! Sloganları ortaya çıktı... Osmanoğlu'nun mezuniyet kaydı da iptal

Türkiye’yi korkutan tehlike! Eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden ortaya çıktı

Türkiye’yi korkutan tehlike! Eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden ortaya çıktı

'Efsane Başkanın' oğlu ölü bulundu!

'Efsane Başkanın' oğlu ölü bulundu!

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.