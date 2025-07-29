HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türk markalı zeytinyağında kanserojen madde olduğu iddia edilmişti! Bakanlıktan açıklama geldi... Dikkat çeken İtalya detayı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Türkiye'de üretilen zeytinyağı ve bitkisel yağlarda, mevzuatta belirlenen limitlerin üzerinde hiçbir bulguya rastlanmadığını bildirdi. Açıklamada, barkod numaralarının İtalya'ya ait olduğu vurgulandı ve "Türkiye menşeli ürünler 869 ile başlamaktadır. Bakanlığımız kayıtları incelendiğinde, Kavak markalı zeytin pirinası yağına herhangi bir ihracat sağlık sertifikası düzenlenmediği tespit edilmiştir" denildi.

Türk markalı zeytinyağında kanserojen madde olduğu iddia edilmişti! Bakanlıktan açıklama geldi... Dikkat çeken İtalya detayı
Melih Kadir Yılmaz

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, "Türkiye'den Fransa'ya ihraç edilen Kavak markalı zeytinyağında yasal sınırın 6 katı kanserojen madde bulunduğu ve ürünün raflardan toplatıldığı" yönünde kamuoyunu yanıltıcı nitelikte haberlerin yer aldığı belirtildi.

Türk markalı zeytinyağında kanserojen madde olduğu iddia edilmişti! Bakanlıktan açıklama geldi... Dikkat çeken İtalya detayı 1

"TÜRKİYE'YE HERHANGİ RESMİ BİLDİRİM YAPILMAMIŞTIR"

Bakanlığın konuyu ivedilikle ve detaylı biçimde incelediğine işaret edilen açıklamada, "Fransa yetkili makamları veya Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden Türkiye'ye herhangi resmi bildirim yapılmamıştır. Geri çağırma duyurusunda ürünün Türkiye menşeli olduğuna dair hiçbir ifade veya belge yer almamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Türk markalı zeytinyağında kanserojen madde olduğu iddia edilmişti! Bakanlıktan açıklama geldi... Dikkat çeken İtalya detayı 2

"HERHANGİ BİR İHRACAT SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLENMEDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Açıklamada, ürüne ait "8011845300554" nolu GTIN (barkod) numarasının ve "801" ile başlayan barkodların İtalya'ya ait olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Türkiye menşeli ürünler 869 ile başlamaktadır. Bakanlığımız kayıtları incelendiğinde, Kavak markalı zeytin pirinası yağına herhangi bir ihracat sağlık sertifikası düzenlenmediği tespit edilmiştir. Ayrıca, hem AB hem de Türkiye mevzuatında polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) limiti kilogram başına 10 mg olarak belirlenmiştir. Türkiye'de üretilen zeytinyağı ve bitkisel yağlarda yapılan resmi kontrollerde, limitin üzerinde hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Bakanlık olarak tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimi için denetimleri aralıksız sürdürüyoruz."

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'de sel felaketi: 38 kişi hayatını kaybettiÇin'de sel felaketi: 38 kişi hayatını kaybetti
Bahçeli’den Selçuk Bayraktar’a tebrikBahçeli’den Selçuk Bayraktar’a tebrik

Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı Tarım ve Orman Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sürpriz görüşmeden zam teklifi çıktı

Sürpriz görüşmeden zam teklifi çıktı

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran iddia! ''Yüzde 90 ihtimalle transfer oluyor"

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran iddia! ''Yüzde 90 ihtimalle transfer oluyor"

CHP'li Belediye Başkanı'ndan AK Gençlik üyelerine tepki

CHP'li Belediye Başkanı'ndan AK Gençlik üyelerine tepki

Elinde Rusça not yazılı ceset, notta Kur'an-ı Kerim'den ayet

Elinde Rusça not yazılı ceset, notta Kur'an-ı Kerim'den ayet

Zeytinyağında kanserojen madde iddiasına açıklama geldi

Zeytinyağında kanserojen madde iddiasına açıklama geldi

Zehirlenmemek için bu önerileri dikkate alın!

Zehirlenmemek için bu önerileri dikkate alın!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.