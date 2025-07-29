Türk markalı zeytinyağında kanserojen madde olduğu iddia edilmişti! Bakanlıktan açıklama geldi... Dikkat çeken İtalya detayı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, "Türkiye'den Fransa'ya ihraç edilen Kavak markalı zeytinyağında yasal sınırın 6 katı kanserojen madde bulunduğu ve ürünün raflardan toplatıldığı" yönünde kamuoyunu yanıltıcı nitelikte haberlerin yer aldığı belirtildi.

"TÜRKİYE'YE HERHANGİ RESMİ BİLDİRİM YAPILMAMIŞTIR"

Bakanlığın konuyu ivedilikle ve detaylı biçimde incelediğine işaret edilen açıklamada, "Fransa yetkili makamları veya Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden Türkiye'ye herhangi resmi bildirim yapılmamıştır. Geri çağırma duyurusunda ürünün Türkiye menşeli olduğuna dair hiçbir ifade veya belge yer almamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"HERHANGİ BİR İHRACAT SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLENMEDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Açıklamada, ürüne ait "8011845300554" nolu GTIN (barkod) numarasının ve "801" ile başlayan barkodların İtalya'ya ait olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye menşeli ürünler 869 ile başlamaktadır. Bakanlığımız kayıtları incelendiğinde, Kavak markalı zeytin pirinası yağına herhangi bir ihracat sağlık sertifikası düzenlenmediği tespit edilmiştir. Ayrıca, hem AB hem de Türkiye mevzuatında polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) limiti kilogram başına 10 mg olarak belirlenmiştir. Türkiye'de üretilen zeytinyağı ve bitkisel yağlarda yapılan resmi kontrollerde, limitin üzerinde hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Bakanlık olarak tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimi için denetimleri aralıksız sürdürüyoruz."

(AA)