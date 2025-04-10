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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıldönümü! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Şanla, şerefle yazılan bir tarihimiz var"

Taksim’de Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okundu. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız düzenlenen sergiyi gezerek ve polis üniformalı çocuklarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. 10 Nisan Polis Bayramı dolayısıyla yaptığı açılamada Yıldız; Ali Gaffar Okkan ve Fethi Sekin gibi nice şehitler verdiklerini belirtirken "Şanla, şerefle yazılan bir tarihimiz var" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıldönümü! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Şanla, şerefle yazılan bir tarihimiz var"

Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Polis Haftası kapsamında İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve polis müdürleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMIYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "Polis teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canlarını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı ve bereketli bir ömürler diliyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bir yandan ülkemiz satında huzur ve asayişi sağlarken, diğer yandan suçun ve suçlunun her türlüsüyle cansiparane mücadele ediyorsunuz. Milletimizin güven ve huzur içinde yaşaması için gece gündüz demeden fedakarca gayret sarf ediyorsunuz. Askerimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, bekçilerimiz ve istihbarat mensuplarımızla birlikte çetelere, şehir eşkiyalarına, teröristlere, zehir tacirlerine, kaçakçılara, kısacası suçluların hiçbirine göz açtırmıyorsunuz. Bu düşüncelerle Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftanızı bir kez daha tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Her birinize görevlerinizde Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Törenin ardından İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız düzenlenen sergiyi gezdi. Yıldız, polis üniformalı çocuklarla fotoğraf çektirdi.

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SELAMİ YILDIZ: "ŞANLA, ŞEREFLE YAZILAN BİR BİR TARİH VAR"

10 Nisan Polis Bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Malumunuz bu hafta emniyet teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Şanla, şerefle yazılan bir tarihi var. Arkadaşlarımıza ifade ettiğim gibi, Diyarbakır’da Ali Gaffar Okkan olarak, İzmir’de Fethi Sekin olarak, Beşiktaş'ta mesai arkadaşım Vefa Karakurt olarak, 15 Temmuz’da Meriç Alemdar ve arkadaşları olarak teşkilatımız nice şehitler verdi. Hepsini rahmetle anıyorum. Gazilerimize de sağlık huzur diliyorum. Teşkilatımızın 180 yıllık tarihinde hizmet eden emeklilerimize de, hayatlarında sağlık, huzur diliyorum. Biz tabii mensubu olmaktan gurur duyduğum teşkilatımızın bu haftasında bizleri yalnız bırakmayan siz değerli basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Bize destek veren İstanbul halkına, her zaman yanımızda olan İstanbul halkına da teşekkür ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
polis emniyet taksim
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