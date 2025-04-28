HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İngiliz boksör tarafından öldüresiye darbedilmişti... Yaşadığı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

İstanbul Havalimanı'ndan Beyoğlu'na götürmek üzere aracına aldığı İngiliz yolcu tarafından öldüresiye darbedilen 56 yaşındaki Kadir Biçer'in taksi içinde yaşadığı dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Boksör olduğu öğrenilen İngiliz yolcunun görüntülerde Biçer'in burnunu ısırdığı ve feci şekilde tartakladığı görüldü. İşte o görüntüler!

Ross Kitchen ismindeki İngiliz boksörün taksi şoförü Kadir Biçer'i feci şekilde darbettiği anlara ilişkin taksi içi kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Öldüresiye dövülen Biçer'in hayati durumu hala ciddiyetini korurken yaşadığı dehşet anları izleyenlerin dahi tüylerini ürpertecek cinsten...

zz

NE OLMUŞTU?

Taksi şoförü Kadir Biçer (56), İstanbul Havalimanı'ndan İngiliz yolcuyu alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı. Bir süre sonra başka bir taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu. Arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırılan Biçer'in ağır yaralandığı öğrenildi.

Olay hakkında çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde boksör olduğunu söylediği belirtilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ss

BİÇER'İN AĞABEYİ: "YÜZ ŞEKLİ TAMAMEN DEĞİŞMİŞ"

Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, AA muhabirine, kardeşinin durumunun ağır olduğunu ve sert darbeler aldığını söylemişti.

Screenshot_4

Biçer, "İstanbul Havalimanı'nın taksisi. Orada sorunlu bir yolcu, İngiliz bir boksör olduğu söyleniyor. Taşkınlık yapıyor, oradaki taksiciler sorunlu olduğu için almak istemiyor. Kardeşim de 'Alayım Taksim'e bırakayım, oradan da eve geçerim.' diyor. İki araç olarak çıkıyorlar. Önündeki araç, Kadir'i arkada göremeyince merak ediyor. Geri dönüp baktığında yerde baygın halde buluyor. Kardeşimin durumu iyi değil, suratındaki tüm kemikler kırılmış. Pek iç açıcı değil, zaten yüz şekli tamamen değişmiş, suratı dağılmış vaziyette." demişti.

Screenshot_5

Screenshot_6

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İngiliz boksör Ross Kitchen’ın, taksi şoförü Kadir Biçer'e bir anda saldırıp, öldüresiye dövdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaralı leylek tedavi altına alındı Yaralı leylek tedavi altına alındı
Yer: Uşak! Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardıYer: Uşak! Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Anahtar Kelimeler:
Taksici darp boksör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi garip olay

6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi garip olay

Kapalı kapılar ardında söylediler

Kapalı kapılar ardında söylediler

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

İstanbul ve Kütahya’da peş peşe depremler

İstanbul ve Kütahya’da peş peşe depremler

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.