İngiliz boksör tarafından öldüresiye darbedilmişti... Yaşadığı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Ross Kitchen ismindeki İngiliz boksörün taksi şoförü Kadir Biçer'i feci şekilde darbettiği anlara ilişkin taksi içi kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Öldüresiye dövülen Biçer'in hayati durumu hala ciddiyetini korurken yaşadığı dehşet anları izleyenlerin dahi tüylerini ürpertecek cinsten...

NE OLMUŞTU?

Taksi şoförü Kadir Biçer (56), İstanbul Havalimanı'ndan İngiliz yolcuyu alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı. Bir süre sonra başka bir taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu. Arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırılan Biçer'in ağır yaralandığı öğrenildi.

Olay hakkında çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde boksör olduğunu söylediği belirtilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BİÇER'İN AĞABEYİ: "YÜZ ŞEKLİ TAMAMEN DEĞİŞMİŞ"

Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, AA muhabirine, kardeşinin durumunun ağır olduğunu ve sert darbeler aldığını söylemişti.

Biçer, "İstanbul Havalimanı'nın taksisi. Orada sorunlu bir yolcu, İngiliz bir boksör olduğu söyleniyor. Taşkınlık yapıyor, oradaki taksiciler sorunlu olduğu için almak istemiyor. Kardeşim de 'Alayım Taksim'e bırakayım, oradan da eve geçerim.' diyor. İki araç olarak çıkıyorlar. Önündeki araç, Kadir'i arkada göremeyince merak ediyor. Geri dönüp baktığında yerde baygın halde buluyor. Kardeşimin durumu iyi değil, suratındaki tüm kemikler kırılmış. Pek iç açıcı değil, zaten yüz şekli tamamen değişmiş, suratı dağılmış vaziyette." demişti.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İngiliz boksör Ross Kitchen’ın, taksi şoförü Kadir Biçer'e bir anda saldırıp, öldüresiye dövdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.