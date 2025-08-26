Türk vatandaşına ev kiralamayan emlakçının söyledikleri kızdırdı! "Sadece kendi vatandaşına"

Son zamanlarda artan kira fiyatları vatandaşları zorluyor. Özellikle asgari ücretle çalışan kişiler, bu evleri nasıl tutacağını kara kara düşünürken geçtiğimiz günlerde bir uygulamada yaşanan sohbet gündem oldu.

Onedio'dan Metehan Bozkurt'un haberine göre; Bir kişi, Esenyurt'ta bir daire ilanı gördü.

Daire fiyatının aylık kirası ise 14.500. Buraya kadar problem yok. Asıl mevzu, kullanıcının ilan sahibine mesaj atmasıyla başlıyor.

Emlakçı, ev sahibinin sadece "kendi vatandaşına" evi kiraladığını dile getirdi.

Kendi ülkesinde bile ev tutamadığına isyan eden kullanıcının o paylaşımı gündem oldu.

İşte bu duruma gelen yorumlardan bazıları;