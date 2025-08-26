HABER

Türk vatandaşına ev kiralamayan emlakçının söyledikleri kızdırdı! "Sadece kendi vatandaşına"

Türkiye'de kira fiyatları dudak uçuklatıyor. Esenyurt'ta bir ev ilanı üzerinden yaşanan sohbet sosyal medyada gündem oldu. Ev sahibi öyle bir şey istedi ki duyanları hem şaşırttı hem de kızdırdı. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Son zamanlarda artan kira fiyatları vatandaşları zorluyor. Özellikle asgari ücretle çalışan kişiler, bu evleri nasıl tutacağını kara kara düşünürken geçtiğimiz günlerde bir uygulamada yaşanan sohbet gündem oldu.

Onedio'dan Metehan Bozkurt'un haberine göre; Bir kişi, Esenyurt'ta bir daire ilanı gördü.

Daire fiyatının aylık kirası ise 14.500. Buraya kadar problem yok. Asıl mevzu, kullanıcının ilan sahibine mesaj atmasıyla başlıyor.

Emlakçı, ev sahibinin sadece "kendi vatandaşına" evi kiraladığını dile getirdi.

Kendi ülkesinde bile ev tutamadığına isyan eden kullanıcının o paylaşımı gündem oldu.

İşte bu duruma gelen yorumlardan bazıları;

