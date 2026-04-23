‘Türk Yıldızları’ Çanakkale semalarında nefesleri kesti

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 106’ncı yıl dönümü ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası üzeri ve Çanakkale Boğazı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 7 pilot Anadolu Hamidye Tabyasında binlerce kişiyi selamladı. Gösteride, pilotlar çeşitli uçuş düzenleriyle unutulmaz anlar yaşattı.

Türk Yıldızları, 25 Nisan’da Çanakkale Kara Savaşları’nın 111’nci yıl dönümünde etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi’nde gösteri uçuşu yapacak.



