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Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın, Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşu büyük beğeni topladı.Fethiye ilçesinde düzenlenen 26.

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın, Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşu büyük beğeni topladı.
Fethiye ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında Çalış Plajı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları, formasyon uçuşları ve gökyüzüne çizdikleri kırmızı-beyaz izlerle izleyenleri mest etti.

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 1
Uçakların gökyüzündeki uyumlu geçişleri, yakın formasyon uçuşları ve akrobatik manevraları objektiflere de yansıdı. Gökyüzünde farklı formasyonlarda ilerleyen uçaklar, arkalarında bıraktıkları kırmızı ve beyaz duman izleriyle dikkat çekti. Bazı karelerde uçakların aynı hizada gerçekleştirdiği geçişler öne çıkarken bazı karelerde ise kesişen duman izleri ve ay yıldızlı uçakların yakın plan görüntüleri yer aldı. Gösterinin bir başka yüzü ise Çalış Plajı’nda toplanan yerli ve yabancı turistler oldu.
Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 2
Yoğun ilgi gösteren vatandaşlar gökyüzündeki uçuşları takip ederken deniz üzerindeki tekneler de gösteriye eşlik ederek 26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları’nda unutulmaz anlar yaşattı. Deniz, sahil ve gökyüzünü aynı manzarada buluşturan gösteri, fotoğraf karelerinde farklı açılardan yer buldu. Türk Yıldızları’nın formasyon uçuşları ve gökyüzüne attıkları ay-yıldızlı imzaları, Fethiye semalarında görsel şölen oluşturdu.

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 3

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 4

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 5

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 6

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 7

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 8

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 9

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 10

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 11

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 12

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 13

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 14

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 15

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 16

Türk Yıldızları gökyüzüne imzasını attı, izleyenler mest oldu 17
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türk Yıldızları
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