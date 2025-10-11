HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Türk Yıldızları'na Bursa'da yağmur engeli

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapacağı gösteri uçuşu yağmur sebebiyle iptal edildi. Gösteri uçuşu ileri bir tarihe ertelendi.

Türk Yıldızları'na Bursa'da yağmur engeli

Mudanya Mütarekesi'nin 103. yılı kutlamaları çerçevesinde bugün gösteri uçuşu yapması planlanan Türk Yıldızları, yoğun sis ve yağmur sebebiyle gösterini uçuşunu iptal etti.

Bir gün önce gösteri uçuşunun provasını yapan Türk Yıldızlarına ilçe halkı büyük bir ilgi göstermişti. Yağmura rağmen saatler öncesinden BUDO iskelesi önünde bekleyen vatandaşlar uçuşun iptal edildiğinin duyurulmasının ardından evlerine geri dönmek zorunda kaldı. Türk Yıldızlarını izlemek için Bursa'dan gelen vatandaşlar otobüslerle geri döndü. Yağmur Mudanya'da akşam saatlerine kadar etkili oldu. Zaman zaman şiddetli esen rüzgar şemsiyeleri uçururken bazı vatandaşların naylon yağmurluk giyerek gezdiği görüldü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyorBu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Jandarma kız çocuklarını unutmadıJandarma kız çocuklarını unutmadı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.