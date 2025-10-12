Türk Yıldızları’ndan Bandırma semalarında nefes kesen gösteri

Gösteri öncesinde bir gün önce yapılan prova uçuşu bile Bandırmalılar tarafından büyük ilgiyle takip edilmişti. 12 Ekim Pazar günü saat 16.00 - 17.00 arasında gerçekleşen ana gösteride ise sahil bandı adeta dolup taştı.

Havanın güzel olmasıyla birlikte vatandaşlar, yanlarında getirdikleri çerezlerle birlikte ailece gösteriyi izlemek için sahil bandında yerlerini aldı. Kimi izleyiciler o anları cep telefonlarıyla kaydederken, kimileri de anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti.



Türkiye’nin gökyüzündeki gururu Türk Yıldızları, nefes kesen manevraları ve mükemmel uyumlarıyla Bandırmalılara unutulmaz bir pazar günü yaşattı. (İHA)



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır