HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türk Yıldızları'ndan Edirne semalarında gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Edirne Selimiye Meydanı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları'ndan Edirne semalarında gösteri uçuşu

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında havalanan Türk Yıldızları, Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin üzerinde uçuş yaptı.

Ay yıldızlı jetler yarım saatlik uçuş boyunca akrobatik hareketler sergiledi.

Nefes kesen gösteriyi takip etmek için meydanı dolduran binlerce Edirneli, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki dansını ilgiyle izledi.

Gökyüzünü renklendiren akrobasi hareketleri sık sık alkışlanırken, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla pilotlara sevgi gösterisinde bulundu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, cep telefonlarıyla video ve fotoğraflar çekerek bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gösteri sonunda ekip adına Türk Yıldızları Basın ve Halkla ilişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam'a hediye verdi.

VATANDAŞLAR GÖSTERİYE TAM NOT VERDİ

Vatandaşlardan Furkan Aytaç, AA muhabirine, gösteriyi çok beğendiğini söyledi.

Türk Yıldızları'yla gurur duyduklarını belirten Aytaç, "Gösteri çok güzeldi. Edirne'mizde böyle bir gösteri sundukları için çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin gücünü ve yapabilecekleri burada çok güzel gösterildi." dedi.

Belgin Aslan ise gösteriyi mükemmel bulduğunu ve çok duygulandığını ifade etti.

İlayda Takkeci de vatandaşların unutulmaz bir gösteri izlediğini kaydetti.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Para dolu çantayı arabanın üstünde unuttuPara dolu çantayı arabanın üstünde unuttu
Seyir halindeki kamyonet alev aldıSeyir halindeki kamyonet alev aldı

Anahtar Kelimeler:
Edirne Türk Yıldızları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.